¡Ö¾å¤¬¤ë¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¡ÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Î¸òÂå·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA9-7µð¿Í¡Ê14Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó1¥¢¥¦¥È¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÀÖÀ±Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â³Î¤«¤Ë½ÐÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¤È¾å¤¬¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¾å¤¬¤ë¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1²ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¡¢¥À¥á¤À¡¢Âå¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÖÀ±Åê¼ê¤Î¸å¤ËÅê¤¸¤¿Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï5¿Í¡£8¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉéÃ´¤¬¡¢¤·¤ï´ó¤»¤¬¤«¤Ê¤êÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¡£º£µ¨ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï5²ó2/3¤È¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÏ¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¤Ï¡Ë¤¢¤È10¿ô»î¹ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£