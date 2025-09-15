DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ø¡¡»°±º´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¾å¡×¤ÈÀâÌÀ¡¡º£¸å¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤â
¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ÎËÙ²¬¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£»°±º´ÆÆÄ¤¬¡Ö(Á°¤Î£³»î¹ç¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¾å¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÅê¼ê¤âÅê¤²¤¿¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤ÏÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¡¢£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ²ÃÆþ¸åºÇÃ»¤Î£²²ó¤ÇÆ±¥ï¡¼¥¹¥È£´¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Þ¤Ã¤¹¤°°ìËÜ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼«Ê¬¤Îµ»½ÑÉÔÂ¡¢¥¹¥¥ëÉÔÂ¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æ£Ï²¤Ë¸Â¤é¤º¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£