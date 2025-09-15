º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤È¡Ö¤Þ¤¹¤ª¤«¡×ÁýÅÄ±ÑÉ§¤ÏÆ±´ü¤Î¼Ò²ñ¿Í£±Ç¯ÌÜ»þÂåà¥µ¥Ü¥êÃç´Öá¤À¤Ã¤¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¸½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤êÁ°¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷»þÂå¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤òµó¤²¡Ö¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢£Ö£Ô£Ò¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÎË½Ïª¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤ÎÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê£µ£µ¡Ë¡££²¿Í¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¡¢Âçºå¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æ±´ü¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÅö»þ£²£´ºÐ¡¢ÁýÅÄ¤Ï£²£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÏÂç¿Í¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¥¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«»¨»ïÆÉ¤ó¤Ç¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀÊ¤Ç¡£¤¤¤ä¡¢ËÍ¥â¥Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´¡¹ÌÚ¤è¤ê¤«¤Ï¥â¥Æ¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÁýÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤Ïà¥µ¥Ü¥êÃç´Öá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¡¢·ë¹½²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤ë»ñÎÁ¼¼¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ÆÌ¡ºÍ¤ÎÂæËÜ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´¡¹ÌÚ¤â³ä¤È¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â·àÃÄ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤ª¼Çµï¤ÎÁ°¤Ë¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡£¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£·ë²Ì£²¿Í¤Ï¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó½¢¿¦¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤¬Â¤¤ê¼ò²°¤Ê¤ó¤Ç¡¢²È·Ñ¤°¤¿¤á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂåÍýÅ¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç³Ø¤Î¤È¤·àÃÄ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê·àÃÄ¤ò¡Ë¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤È´ØÀ¾¤Î·àÃÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂ³¤±¤Æ¡Ä¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÌó£²Ç¯È¾¶Ð¤áÂà¼Ò¤·¡¢·àÃÄ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÁýÅÄ¤Ï£¹¤«·î¤ÇÂà¼Ò¡£¸½½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®½ê¤ØÂç³Ø£´Ç¯»þ¤È¤â¤ËÄÌ¤Ã¤¿ÁêÊý¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤ò¡¢ÀâÆÀ¤·¤ÆÃÏ¸µÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂà¼Ò¤µ¤»¡¢£²¿Í¤ÇÍÜÀ®½ê¤Ë¤Þ¤¿Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÍýÅ¹»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ï£µ£µ¿Í¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÆ±´ü²ñ¤Ï¡ÖÇ¯£±¡Á£²¡Ê²ó¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÁýÅÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÆ±´ü²ñ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤òÃý¤ë»þ¤Ë¡¢µï¼ò²°¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¤â¡¢Î©¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ò¹¤¯¤Í¡¢ÉñÂæ¤ò¹¤¯»È¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡¢Å¹Æâ¤ò¹¤¯»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØºÂ¤ì¡Ù¡ØÎ©¤¿¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈË½Ïª¡£º´¡¹ÌÚ¤â¡ÖÂ¿Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ú¡¼¥¹¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤À¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¡Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£