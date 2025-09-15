◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）

日本ハムの先発・柴田獅子投手が、自己最長となる３回２／３で最多の５７球を投げ２安打２失点、３奪三振と力投。１５０キロを超える真っすぐとスライダーを軸に、十分に役割を果たした。

初回は先頭の西川を１５１キロで遊ゴロに抑えると、続く滝沢は高め１４８キロで空振り三振。外崎は１５２キロの真っすぐで見逃し三振に仕留め、完璧な立ち上がりを見せた。

２回も無失点に抑えたが、３回１死から源田に左越え三塁打。西川への死球と二盗で１死二、三塁とされると、滝沢にセーフティースクイズ（記録は犠打野選）を決められ先制を許した。さらに、続く外崎にも中犠飛を許し、２点を失った。

それでも初めて４イニング目のマウンドに上がると、渡部、山村を打ち取り２アウト。打者セデーニョを迎えたところで、新庄監督がベンチを出て降板を告げられた。

加藤投手コーチは試合中、柴田の状態について「ボールが走っているし、変化球でカウントも取れている。コントロールもいいと思います。非凡な才能を感じますし、完成度が高い。点は取られたけど内容はいいので、この調子で行ってほしいです」とコメントした。