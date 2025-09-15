8月に福井で12秒92の日本新

陸上の世界選手権東京大会は東京・国立競技場で連日熱戦が繰り広げられている。開幕まで1か月を切った8月16日、日本で衝撃のレコードが誕生している。男子110メートル障害で村竹ラシッド（JAL）がマークした12秒92の日本新記録は、他種目と比較しても破格のハイレベル。金メダル候補に急浮上した。

17年に桐生祥秀が男子100メートルで9秒98をマーク。日本人で初めて9秒台に突入したことを記念して「9.98スタジアム」の愛称がついた競技場で、村竹が激走した。

8月16日の「アスリートナイトゲームズin福井」。5レーンから飛び出した村竹はスタートからライバルを圧倒した。「新感覚」と振り返るほどのスピードで駆け抜けると、12秒92（追い風0.6メートル）の日本新。フィニッシュした23歳は、言葉にならない雄叫びを上げた。

今季世界2位でパリ五輪の優勝タイム12秒99を上回るタイムは、「横の比較」でさらに凄さが浮かび上がる。

各種目の記録を点数化して比較できる世界陸連のスコアリングテーブルでは、12秒92は1270点。男子100メートルでは9秒82（日本記録9秒95）、200メートルでは19秒69（同20秒03）、マラソンでは2時間2分31秒（同2時間4分56秒）に相当する。

また、12秒92は世界歴代11位にランクイン。100メートルの歴代同順位は9秒78、200メートルは19秒62、マラソンは2時間2分55秒となる。

8月のダイヤモンドリーグ・ファイナルでは、序盤からリズムに乗れず14秒39の最下位8位に終わったが、すぐに前を向いた。自身のインスタグラムに「これは勝利への試練、栄光への試練 そう心に刻んでシーズンラストの世界陸上、試練を乗り越えて臨みます」と決意をつづっている。

トラック種目で金メダルを獲得すれば、日本初の大偉業。村竹が最も輝くメダルを見据えて、国立競技場を疾走する。



