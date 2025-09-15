おじいちゃんとおばあちゃんがお家に来たら、大型犬の喜びが爆発して…？激しすぎる熱烈歓迎が話題になり、投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破。「可愛すぎる」「素敵な笑顔」「スゴい歓迎ぶり」といった声が寄せられています。

【動画：ドアの前でソワソワする大型犬→おじいちゃんとおばあちゃんが入ってきた瞬間…】

お客さんの気配に大型犬がソワソワ…

Instagramアカウント「san_goldenretriever」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「サン」ちゃんのお家におじいちゃんとおばあちゃんが遊びに来た時の様子です。

この日、サンちゃんがリビングで過ごしていると、玄関の方から物音が…。「誰か来た！」と察知したサンちゃんは急いでドアの前に行き、お出迎えしようと待機し始めたそう。「誰だろう？」とソワソワしている姿が、たまらなく可愛いです。

大喜びでお出迎え！

サンちゃんがお座りしたまま様子をうかがっていると、ドアの向こうからおじいちゃんとおばあちゃんの声が聞こえてきたそう。大好きな2人が来たことに気づいて、サンちゃんはしっぽをフリフリ！

そしておじいちゃんとおばあちゃんがドアを開けようとすると、「早く入ってきて！待ち切れないよ～」とばかりに隙間に鼻先を突っ込み、自力でドアを開けたサンちゃん。

2人が目の前に現れた瞬間に喜びを爆発させ、千切れそうなほどしっぽを振りながら飛びついて熱烈歓迎したそうです。その激しすぎる歓迎の仕方に愛を感じて、おじいちゃんとおばあちゃんは幸せな気持ちになったことでしょう。

甘えん坊モードに突入

熱烈歓迎が一段落しておじいちゃんとおばあちゃんがリビングに入ったら、サンちゃんはさっそく甘えん坊モードに突入。ゴロンとお腹を見せて寝転がり、2人に撫でてもらいながらご満悦の表情を浮かべていたとか。

その後も、おじいちゃんの手をペロペロ舐めて「もっと撫でて～」とアピールしたり、手をガブガブ甘噛みするというやんちゃな愛情表現をしたり、お食事中もそばにいて「ちょうだい」と圧をかけたり…。2人にたくさん甘えながら、一緒に過ごせるひと時を満喫したサンちゃんなのでした。

この投稿には「ソワソワワクワク感が全身から伝わる」「ご両親様もうれしいですよね」といったコメントが寄せられ、サンちゃんの可愛くて微笑ましい姿が多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

人懐っこくて甘えん坊なサンちゃんは、たくさんの人に愛されながら楽しい日々を過ごしているそう。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「san_goldenretriever」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「san_goldenretriever」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。