恵比寿の「JOE TALK COFFEE」にヘルシーな新ブランドが誕生！残暑でお疲れ気味の心と身体を甘やかしちゃお
東京・恵比寿のコーヒースタンド＆菓子工房「JOE TALK COFFEE（ジョートークコーヒー）」に、ココロとカラダに優しい新ブランド「healthy joe talk（ヘルシー ジョートーク）」が誕生。
第1弾メニューとして、「米粉のフィナンシェ」「アーモンドミルクのソフトクリーム」「アサイースムージー」の3種類がお目見えしましたよ。
こだわりのコーヒー×お菓子が楽しめる「JOE TALK COFFEE」
「JOE TALK COFFEE」は“日常のコーヒーをもっと美味しく、より多くの人が楽しめる世界に。”という想いのもと、自家焙煎コーヒーを提供するコーヒースタンドです。
店内に菓子工房が併設されているので“コーヒーと合うお菓子”も一緒に味わえます。
“自分を整える”新ブランド「healthy joe talk」が誕生
この秋は、“自分を整える、ちいさなグラウンディングスポット”をコンセプトに、ココロとカラダに優しい新ブランド「healthy joe talk」が誕生。
第1弾は毎日楽しみたい、自分のためのスイーツ＆ドリンク、3種類がお目見えです。
第1弾のヘルシースイーツ3種類がデビュー
「米粉のフィナンシェ」（税込260円）は、店舗初のグルテンフリースイーツ。
薄力粉の代わりに熊本県産の米粉を使用し、米粉特有のしっとりした食感が特長です。
アーモンドミルクがベースの「アーモンドミルクのソフトクリーム」（税込640円）は、アーモンド由来の優しい甘さや香ばしさが楽しめる一品。
牛乳由来のソフトクリームとは異なる、すっきりした後味を堪能してくださいね。
「アサイースムージー」（税込780円）は、森のスーパーフード“アサイー”をぎゅっと詰め込んだスムージーです。
ポリフェノールや鉄分、食物繊維がたっぷりで、朝の目覚めにも午後のリセットにも◎
からだにやさしく、おいしく、毎日続けたくなる1杯なのだとか。
長く続く暑さでお疲れ気味の人も多いはず。
ココロとカラダに優しい「healthy joe talk」のメニューで自分を甘やかしてみてはいかがでしょう。
■JOE TALK COFFEE
住所：東京都渋谷区東3-16-10 三浦ビル1F
営業時間：平日8:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00
※不定休
※完全キャッシュレス店舗です
Instagram：＠joe_talk_coffee_
参照元：CLASSIC INC. プレスリリース
