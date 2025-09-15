38ºÐ¥á¥Ã¥·¡¢ÄËº¨¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«PK¼ºÇÔ¤â´ÆÆÄ¤ÏÍÊ¸î¡ÄÁê¼êGK¤ÏÈë·í¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤È¤â¤Ë¶áÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£
MLS¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë38ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢13Æü¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÀï¤ÇÄËº¨¤ÎPK¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿Á°È¾31Ê¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¥Ñ¥Í¥ó¥«¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼êGK¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ä¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤¢¤¨¤Ê¤¯ÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
No luck on the panenka.
Kristijan Kahlina stands his ground! 😳
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn
— Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025
·ë¶É¡¢½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¡¢0-3¤Ç»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥±¥é¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢²æ¡¹¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¥ª¤À¡£¤â¤·»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°¤¤·ë²Ì¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈPK¼ºÇÔ¤Î¥á¥Ã¥·¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢33ºÐ¤Î¥«¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤ÏMLS¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈGK¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤êÂÔ¤È¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÈà¤Ï¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£
¥á¥Ã¥·¤â¡Ä¡Ö¤Ê¤¼¤«PK¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬Äã¤¤¡×7Ì¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼
¥á¥Ã¥·¤¬PK¤ò½³¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ°¤«¤º¤ËÂÔ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£