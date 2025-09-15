山本圭壱公式ブログより

　お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）が14日、自身の公式ブログを更新し、妻で元AKB48のタレントの西野未姫（26）との間に誕生した0歳の長女・にこりちゃんの“初肩車”ショットを公開した。

【写真】山本圭壱の妻・西野未姫が愛娘を肩車

　この日、「肩車よーーーーーーっ！」と題してブログを行進した山本は、「にこりさんの初めての肩車です」と報告。「安定感たっぷりの初肩車です　ちょいと気持ちいいのか　パパ本圭壱の坊主頭にアゴを乗っけるにこりさんです」とつづり、肩車されながら満足そうな表情を見せる娘の姿を披露した。

　また、「ちょいとぎこちないママ本未姫さんの肩車でございます」と、妻・西野による肩車ショットも披露し、親子3人での微笑ましい様子を届け、「またねー」とブログを締めくくった。

　ファンからは「これから肩車おねだりされちゃうかも」「パパの肩車って高くて子供喜びますよね♪」「安定感もあってばっちし」「も〜〜にこりちゃん、ただただ可愛い」「本当に可愛い」「けいちょんパパさんによく似て」「成長が楽しみ」などの声がとどいている。