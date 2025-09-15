ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ö¤Þ¤µ¤«Ëã¿ýÇ×¤è¤êÀè¤Ë°®¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×£Í¥ê¡¼¥°³«Ëë·Þ¤¨¤ë
Ëã¿ý¥×¥í¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¡×¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
9·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥óDAY¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢¹â¤¯Â¤ò¾å¤²¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Çµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«Ëã¿ýÇ×¤è¤êÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¾ì¤ÇM¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËM¥ê¡¼¥°¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢M¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£