¶áÆ£Àé¿Ò¡ÖÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»ÐËå¡×Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥ÉËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¿Æ»Ò¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬9·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¶áÆ£¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»ÐËå¤È3¿Í¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¼¡½÷¤¬¿ÈÄ¹¤°¤ó¤Ã¤È¿¤Ó¤ÆËÜÅö¤ËÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤ ¤³¤ì¤«¤é»ÐËå¤È¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¿Æ»Ò¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
