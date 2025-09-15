注目俳優・志田彩良「『ギャップがすごいね』とスタッフさんにもよく驚かれてます」

透き通るような美しさと無邪気な笑顔が魅力的な、いま注目の俳優・志田彩良さん。放送中のドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』をはじめ、数々の作品で役柄と活躍の幅を広げる志田さんに“素の自分”と“磨く”ことについて伺いました。

どこにいても常に話して、笑ってる。それが一番私らしい姿です

ときにシリアスに、ときに無邪気な笑顔全開で。凛とした落ち着きとイノセンスが混じる26歳のいまを、カメラの前でありのままに表現してくれた志田彩良さん。

「表情豊か、ですか？ ありがとうございます！ 役柄では何かを抱えている人物を演じることが多かったんですけど、素の私はけっこう明るい性格です。なにしろ笑いのツボが浅いし。俳優としても天才肌の憑依型…ということはなく（笑）、シリアスなシーンでもカットがかかると途端に素の笑顔に戻ったりするので、『ギャップがすごいね』とスタッフさんにもよく驚かれてます」

キャリアのスタートは14歳。ティーン誌の専属モデルとして活動を始め、お芝居の道へ。

「モデル時代はマネージャーさんから『自分がどういう顔で写っているか勉強するといいよ』と言われていたので、撮影中はもちろん、刷り上がった雑誌を見て自分の表情やポーズをチェックするのがルーティンでした。その時の客観的に自分を見る習慣が、いま俳優業に生きている気がします。一方で変わったなと思うのはファッションとの付き合い方。当時はモデルとして流行りについていかなきゃって思いもあって、たとえばメガネにハマったらいろいろなタイプを買ったりしていたんですけど、いまは長く大事にできるものを少数精鋭で買うようになりました」

年齢と経験を重ねてしなやかに変化してきた一方で、変わらず向き合ってきた課題もあるそう。外見の部分では、どのように“素”を磨いてきたのだろうか。

「10代の頃から変わらず大事にしているのは肌のケア。いまでこそ肌をほめていただくこともあるけれど、20歳くらいまでは荒れやすくて食生活や睡眠時間が乱れるとすぐニキビができてしまうのが悩みでした。自分なりにいろいろ試したけど、やっぱりスキンケアとストレスを溜めないことが大切とわかって（笑）。だから友達に会ってリフレッシュする時間や睡眠時間は確保するようにしています」

とはいえ作品から作品へ、忙しい日々。どうやって素の自分を満たしているのか聞いてみると。

「うーん…大事なのは仕事も楽しむこと、ですね。俳優業は好きでやっていることだから、仕事も私にとってはストレス解消法の一つです。台本を覚えるのは大変なんですが（笑）、どんなに忙しくても不思議と“好き”が薄れない。監督やスタッフの方々が教えてくださることが日々学びになって、作品を重ねるごとに自分が成長していると感じられるからです」

俳優業で一番磨かれた部分は？ と尋ねると「コミュニケーション能力！」と笑顔で即答。

「明るい性格と言っておきながら10代の頃は自分を出せなくて…現場でも『おとなしいんだね』って言われて、そのイメージのまま作品が終わる、みたいなことがよくありました。でもそれってすごく損してるかも!? と、ある日気づいて。それで自分から積極的に話しかけに行くようになったら自然と人見知りもなくなりました。いまは自分から話しかけて周りに笑顔になってもらうのも、自分を知ってもらえることも嬉しいです。話しかける内容？ 超シンプルでいいんです。『今日なに食べた？』とか、たわいないことばかり」

そうして心を開く小さな努力を積み重ねるなかで、現場でも自然体で過ごせる自分に気づいた。

「私、いったん心を開くとすっごいしゃべるほうで（笑）。控室でも常に誰かと話してます。私にとって会話は情報交換というより、楽しく過ごす術。会話の絶えない賑やかな家で育ったからかな」

そんな志田さんが素の自分に返るひとときは家族との時間。

「子供の頃、学校から帰ったらその日あったことを家族に話して…。その習慣は実家に帰った時も変わらず。友達に話せないことでも家族には全部話します。もちろんお父さんにも！ 会えない日には必ず電話をします。お母さんにかけてお父さんにも代わってもらって『今日こんな楽しいことがあったんだよー』って報告して。そしたらまた翌日から頑張れます！」

天真爛漫に、でも自分の軸をしっかり持って進んでいる志田さん。今後さらに素敵な人になるために挑戦したいことは？

「運動ですね。ジムもいいけど、いま出演中のドラマ『スティンガース』で少しアクションがあるのでアクションも習ってみたいです。本格的なのは難しいかもしれないけど、大好きな仕事のためと思ったら頑張れそうです！」

素を知るAction

志田さんの素の姿をもっと知ることができるアクションを2つお伺いしました。

志田彩良

しだ・さら 1999年7月28日生まれ、神奈川県出身。2013年『ピチレモン』専属モデルとしてデビューし、俳優に。現在は『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）に出演中。