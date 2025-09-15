「ヒロシ」と愛車の「高級バイク」に反響多数！ 北海道まで「1週間のバイク旅」に「自由で羨ましい」の声も！ ソロキャンパー芸人の「気ままなツーリング」に寄せられた“熱視線”とは

仲間とのツーリング＆キャンプに反響集まる！

お笑いタレントで、ソロキャンプの達人としても知られるヒロシさんが自身のインスタグラムを更新し、愛車で北海道旅を満喫したことをつづっています。

今年取得したばかりの大型二輪免許を活用し、購入したばかりの大型バイクでツーリングに出たようですが、これに対しSNSなどには多くの声が集まっていました。

ヒロシの高級バイクどんなモデル？［画像はスマートフォンで確定申告の実演をする芸人のヒロシさん（右）／Photo：時事］

今年2025年4月に大型二輪の免許の取得を報告したヒロシさんは当時、以下のようにつづっていました。

「大型二輪の免許取りに、山形で6日間合宿してたよ。合格したよ。緊張したよ。

（中略）

さて、ハーレーを買うよ。目指せ長瀬だよ！」

ハーレーの愛好家であることが知られる元TOKIOの長瀬智也さんを強く意識している内容をつづっていました。

その後無事ハーレーを購入したヒロシさん。

インスタグラムにはたびたび購入した大型バイクの姿がアップされており、その動向にユーザーから注目を集めていました。

ちなみに車種の詳細については触れられていませんが、車両のスタイリングなどの姿形から「スポーツスター」シリーズであると推察されます。

スポーツスターといえば、高い走行性能やスポーティなスタイリングが特徴のスポーツモデル。

初代モデルは1957年に登場し、シリーズの中でも歴史のあるハーレーの主力モデルのひとつです。

カスタムアイテムも数多く揃い、自分だけの1台を仕上げることもでき、世界で多くの愛好家が存在しています。

そんなハーレーを迎え入れたヒロシさん。今回インスタグラムには以下のように旅の模様をつづっていました。

「北海道、1週間のバイク旅。

台風でフェリー欠航になったり、財布無くしたり、立ちゴケしたりしたけど、愉快な旅だった（以下略）」

また北海道旅の模様は、自身の公式YouTubeチャンネルにもアップされました。

北海道の雄大な景色を走る姿や、夜にキャンプ場でツーリング仲間の芸人らとたき火を囲んで語らう様子などをみることができます。

※ ※ ※

そんな気ままなツーリング旅に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「北海道、いちど走ってみたい！」「いいなあツーリング」など、ツーリング旅を羨む声でした。

また「いつものソロキャンとはまた違う雰囲気もイイ」「ぼっちキャンプもいいけど、わいわいみんなでやるのも楽しい」「たき火囲んでしゃべるだけでアガるよね」など、気の合うメンバーと集う様子に対してもコメントが寄せられていました。