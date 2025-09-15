¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å« ±Æ°á(SHADOW EDITION) ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤¬9·î17Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å« ±Æ°á(SHADOW EDITION) ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò9·î17Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å«¡×¤ËÉðÁõ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡£
¡¡¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤·¡¢¹ÄÖà¥·¥êー¥º¤ÈÆ±Åù¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¡×¤ËÄÌ¾ï¤Î¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼¡×¤ÎÉðÁõ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ¤Î·³ÃÄ¤é¤·¤¤¥·¥Î¥Ó¥«¥éー¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»·õ¡ÖÌµÌÃ¡×¡¢×¸µÝ¡ÖÍ¿°ì¡×¡¡¡¢ÂçµÝ¡¢ÂÀÅá¡¢¥Ö¥ìー¥É¡¢¥¯¥Ê¥¤¤Ê¤É¤ÎÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¼ëÍå Ç¦¼Ô ¿õ ±Æ°á ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ÎÁõÈ÷¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ø¥âー¥É¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï°õºþºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤¬4¼ïÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÌÀ¸åÆü¡Û2025Ç¯9·î17Æü(¿å)AM11»þ¤è¤ê #¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å« ±Æ°á(SHADOW EDITION) ¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡× ¤´°ÆÆâ³«»Ï¤Ç¤¹¡ª- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) September 15, 2025
¹õ¤È¶â¤¬±Ç¤¨¤ë±Æ°á¥«¥éー¡ª
¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼ å«¡×¤È¡Ö¼ëÍå µÝÊ¼¡×¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ Ver.¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª https://t.co/EGpSQtFzgN
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama