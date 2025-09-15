¡Ö¥Ñ¥ó¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È2ºÐ»ù¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë5500¿Í¤¬Çú¾Ð¤·¤¿¥ï¥±¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
2ºÐ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤«¤é¤¤¤è¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£
»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤é¤¤¡×¡Ö¤Ë¤¬¤¤¡×¤Ê¤ÉÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Â©»Ò¡Ê2ºÐ¡Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ª¤Æ¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Á¤çー¤À¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¥Î¥ó¥Î¥ó¤È¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤«¤é¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤´¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤«¤é¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤è¤ê°ìËç¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤ä¡Ö¸¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ï¿·¤¿¤ÊºîÀï¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤äÊª»ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯À®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ÏÉÃÃ±°Ì¤Ç»ÅÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä°é»ù¤ò»Ï¤á¤¿¥·¥§¥Õ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½Ð»ºÁ°¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê½çÄ´¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ËÀ¸³è¤¬Æ°¤¯»þ´ü¤Ï¡¢²¿»ö¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é1Æü¤¬¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤È¼øÆý¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ÇÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¡¢1¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¤¬ºÊ¤ò»×¤¤°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Åê¹Æ¼Ô¤ÎTakayuki KAMIYA¤µ¤ó¡£ÎÁÍý¤âÁÝ½ü¤âÃÊ¼è¤êÎÉ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ëTakayuki KAMIYA¤µ¤ó¤¬°é»ù¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤·¤¿ËÜ²»¤È¤Ï¡Ä¡©
ºÊ¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤¤¿¤á¥ß¥ë¥¯°Ê³°¤ÏÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢
»ä°ì±þ¥·¥§¥Õ¤ÇÎÁÍý¤âÁÝ½ü¤â¿Í¤è¤êÂ®¤¤¤·ÉÃÃ±°Ì¤Ç¼¡¤ÎÆ°¤¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´ÖÍÏ¤±¤ë¤Ê¥³¥ì¡ª¡©
¾®³Ø¹»°ÊÍè¤À¤ï¤³¤ó¤Ê°ìÆüÃæ¥¦¥ó¥Á¥¦¥ó¥Á¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª
ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤ÏÉÃÃ±°Ì¤ÇÃÊ¼è¤êÎÉ¤¯Æ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦Takayuki KAMIYA¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ¤Û¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í Âº¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤à¤Ä¡¢¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤Í¤ó¤Í¤Ç¡¢1Æü½ª¤ï¤ëwww¡×¡Ö¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç±üÍÍ¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤ë¤è¤©¤©¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿´¤¬¤·¤Ü¤à¤³¤È¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°é»ù¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆ°¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ÎÂçÊÑ¤µ¤â¡¢°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤âÊ¬¤«¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ëÂç¿ÍÆ±»Î¤¬¤â¤Ã¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Á¹ç¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉáÃÊµ¤¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ëÌ¼¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËèÇ¯¡¢²¿¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤«Çº¤à¤ï¤¬»Ò¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤ä¶½Ì£¤ÏËèÇ¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤»¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬°ìÈÖ´î¤Ö¤â¤Î¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤â»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î¤¤Ê¸Ê¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©kina_ko_3
Êì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈºÇ¹â¤Ç😂
¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ê¸Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤òÊì¿Æ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ìºÇ¹â¡×¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«Ì¼¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¿Æ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: kanako_mamari
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë