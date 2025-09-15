【MLB】カブス 4ー3 レイズ（9月14日・日本時間15日／シカゴ）

【映像】予想外のスクイズに今永「しまった」の表情

カブスの今永昇太投手がレイズ戦に先発出場。3回には虚をつかれたサーフティスクイズの処理で一瞬ヒヤリとする場面があった。

10勝目を目指してレイズ戦のマウンドに上がった今永。1ー2のビハインドで迎えた3回、2死二、三塁のピンチでジョシュア・ロー外野手と対戦した。するとその初球、ゾーン外のインローにスプリットを投じるが、意表をつくセーフティスクイズで転がされる。虚をつかれた今永は、急いで打球に駆け寄ったがグラブの先っぽでボールを上手くキャッチできず。三塁ランナーのブランドン・ロー内野手が生還し、J・ローも一塁セーフとなった。

「しまった」の表情を浮かべる今永。さらにボールを捕球しようとした瞬間に右足を滑らせたようにも見えた。本人は問題なく投球を続けようとしたが、ここで一呼吸置く意味もあってか、ダグアウトからはカウンセル監督とトレーナーが飛び出す。しかし、状態を確認して問題ないことが明らかとなると、すぐにベンチへと引き上げていった。

この様子にABEMAのコメントやSNSでは「焦んなくてよかった」「今永ちょっと焦っちゃったね」「これは相手を褒めるべき」「予想外のセーフティースクイズ」「今永少し足を滑らせたよね？大丈夫かな？」「いいところに転がされたなー」とファンたちが反応している。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）