演歌歌手の水森かおりが14日に自身のアメブロを更新。13日に都内の明治座で行われた『梅沢富美男劇団 梅沢富美男役者人生60年 研ナオコデビュー55周年 水森かおりデビュー30周年 特別公演』の千穐楽の様子をつづった。

【映像】研ナオコ「久々に家族が集まり…」36歳の娘の誕生日を祝福

水森は「何回見ても面白い」というタイトルでブログを更新。「昨日のフィナーレ後のカーテンコールの動画がスタッフさんから送られて来たのですが…あかん笑。面白すぎる」と、千穐楽で撮影された動画について報告。「これはもう本当に、生で見ていただけた方はラッキーですね！私もラッキー、あのような経験をさせていただけて」と13日の出来事を振り返った。

続けて「今回、研ナオコさんからいただいたドレスでナオコさんとお写真を撮らせていただくことが叶いました！やったー、ナオコさん、本当にありがとうございます」と、歌手の研ナオコからもらったというドレスを着用した2ショットを公開した。

最後に、「日々皆さんに助けていただいて、色々と教えていただいて、本当に恵まれているなぁと。今日はそんなことを思いながら色々なシーンを回想しておりました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「かおりちゃんとてもお似合いですね」「研ナオコさんとの貴重なお写真ありがとうございます」「ほんとにシックでとても似合ってますね」などのコメントが寄せられている。