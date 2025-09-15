「大洗で悪いものを全部“洗って”帰ります（笑）」 韓国8勝の“キューティフル”が日本スポット参戦で楽しんだ食
＜ソニー 日本女子プロ選手権 最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞キューティ（可愛い）とビューティフル（美しい）を合わせた“キューティフル”の愛称で知られる韓国ツアー通算8勝パク・ヒョンギョン（韓国）が、日本ツアースポット参戦を笑顔で振り返った。最終日は4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル1アンダー・14位タイ。トップ10入りはわずかに逃したが、3日目終了時に下方修正したトップ20という目標はクリア。「本当に楽しかった」とスポット参戦に感謝した。
「いま考えると第1ラウンド（75）がもったいなかった。でも肯定的に考えれば、第2ラウンドから伸ばすことができた。コースに適応できて、攻略法も考えられたし、きょうは赤字のアンダーパーを出したいと思ったいたけれど、それで終えられてよかったな」12月末時点の世界ランキング上位者を基準に、大会を主催する日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が選んだ選手として出場。日本ツアー参戦は、8位で終えた5月「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」以来、2度目だった。ラウンド後のサイン対応は今回も長蛇の列。韓国ナンバーワンの人気を誇り、愛くるしい笑顔で素直な性格の持ち主であることから、元賞金女王のイ・ボミ（韓国）も「もし日本ツアーに来れば人気が出る」と太鼓判を押す存在だ。ゴルフだけでなく、日本での生活も楽しむことができた。「全部美味しかったです」と、とんかつ、焼肉、洋食のフルコース、ウナギなどを堪能し、「居酒屋」では焼き鳥などあらゆる品をオーダーした。そして、「大洗＝大きく洗う、という意味なので、このあとは大洗の海辺に行って悪いものを全部洗って、リフレッシュして帰ろうと思います。泳げないから足だけ（笑）」とニコリ。パワーを母国に持ち帰り、今回の経験を生かしたいと話す。来日前はショットが右にブレて「イマイチ」だったが、プレーを重ねるにつれて、調子が徐々に戻ってきた。「韓国ツアーではもう少し世界ランキングを上げないといけない状況。あと1、2回優勝して、世界ランキングを上げて、また日本に戻ってこれるように。最善を尽くしたいと思います」と話し、最後は覚えたての日本語で『また会いましょう〜！』とひとこと。次の参戦を楽しみに待ちたい。（文・笠井あかり）
