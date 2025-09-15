超ときめき宣伝部・坂井仁香、写真集で“攻めカット”挑戦 ボディメイク術明かす「自分のすべてを見てもらいたい」
【モデルプレス＝2025/09/15】超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）の坂井仁香が15日、都内で行われた2nd写真集『ひとかけら』（小学館）の発売記念会見に出席。ボディメイク術について語った。
アイドルとしてだけでなく、モデルや女優としても着実にキャリアを積んできた坂井。同写真集では、衣装とロケーションでガラリと表情を変える、彼女ならではの表現力が存分に発揮されており、ページをめくるたびに、今の坂井の魅力があふれ出す1冊となっている。
同写真集が完成した心境を尋ねられると「撮影をしているときからいろんなカットを見て“すごくかわいい”って思っていたんですけど、見てみたらいろんな表情の私がたくさんいて、すごくかわいくて大満足の写真集です」とコメントし、タイトルに込めた思いを聞かれると「今、私はアイドルとして活動していて、かわいい私をたくさんの方に見ていただいているんじゃないかなと思うんですけど、かわいいだけじゃない、ちょっと大人な“ひとかけら”な私を、この写真集でみんなに見てもらえたらなという気持ちでタイトルをつけました」と打ち明けた。
お気に入りには、つま先立ちをしている全身のサイドショットを挙げ「今回、写真集のためにジムに通ったり、トレーニングをしたり、ちょっとダイエットをしたんですけど、その成果が出ているのがよくわかる1枚になるのでお気に入りです」と笑顔で語り、「よくファンの方だったり、一緒にお仕事をさせていただいている方に『脚がきれいだよね』って言っていただけるので、それが自信にもつながって、その脚をたくさん出ている写真です（笑）」とにっこり。
どのようなトレーニングをしたのか追及されると「ジムに週2〜3回通って、腹筋とヒップスラストをしていました。主にお尻とお腹ボディラインを整える筋トレをしたり、食事制限をしたり、インナーケアで青汁とかビタミンを飲んだり、あまり行ったことがないエステに行ってみたり（笑）、自分が思い浮かぶことがいろいろやってみました」と努力を明かし、「自分の体のラインが見える写真ってあまりなくて、今まで自分のお尻をしっかり見たことがなかったんですけど、いい感じに鍛え上げられていて、いいラインになったなという新たな発見がありました」と胸を張った。
続けて、攻めた写真が多いとの声が飛ぶと「自分の体にコンプレックスがあるわけでもなかったですし、みんなにも自分のすべてを見てもらいたいという気持ちがったので、いろいろと水着にも挑戦してみようかなという前向きな気持ちで挑戦しました」と吐露し、実際にそれらの写真を自身で見た感想については「自分の思った通りの写真も撮れていたので、よかったなと思います」と語った。（modelpress編集部）
