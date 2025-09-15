リサイクル出す前に！料理がラクになる「牛乳パック」活用術

飲み終わった牛乳のパックは、洗って開いてリサイクルに出すのが定番。ですが、じつは意外といろいろな使い道があるのをご存じですか？ 今回は5つの活用法をご紹介します。

▼揚げ物の油切りに便利

洗って乾かした牛乳パックを活用。使い終わったらそのまま捨てられるので、片づけもラクです。手が汚れないのも嬉しいポイント。

▼パンやケーキ作りのセルクルに

わざわざ買うほどではないけれど欲しい…そんなときに重宝するワザ。ただし、オーブンなどに入れると燃えてしまうため、焼かないようにしてください。

▼クッキーの型にぴったり

クッキーを作るときに便利な型。牛乳パックなら好きな形を作れます。にんじんやハムなどお菓子以外にも使えるので、お弁当やサラダ作りにもお役立ち。

▼食材の下準備に大活躍

生肉や魚をカットするとき、まないたが汚れるのは大変。専用のまないたでも手入れが面倒ですよね。そんな悩みを解消してくれるのが、カットした牛乳パックを使うワザです。

▼生地をのばすのに◎

クッキー生地をのばすとき、普通のまないたではくっついてしまうことも。めん棒がなくて困ったときにも活用できるのが牛乳パック。簡単にできて片づけもスムーズです。





仕事に家事にいつも頑張っているみなさま。ぜひ今回ご紹介したテクニックを使って、毎日の料理を少しでもラクにしてください。（TEXT：森智子）