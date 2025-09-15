リサイクル出す前に！料理がラクになる「牛乳パック」活用術
飲み終わった牛乳のパックは、洗って開いてリサイクルに出すのが定番。ですが、じつは意外といろいろな使い道があるのをご存じですか？ 今回は5つの活用法をご紹介します。
▼揚げ物の油切りに便利
洗って乾かした牛乳パックを活用。使い終わったらそのまま捨てられるので、片づけもラクです。手が汚れないのも嬉しいポイント。
▼パンやケーキ作りのセルクルに
わざわざ買うほどではないけれど欲しい…そんなときに重宝するワザ。ただし、オーブンなどに入れると燃えてしまうため、焼かないようにしてください。
▼クッキーの型にぴったり
クッキーを作るときに便利な型。牛乳パックなら好きな形を作れます。にんじんやハムなどお菓子以外にも使えるので、お弁当やサラダ作りにもお役立ち。
▼食材の下準備に大活躍
生肉や魚をカットするとき、まないたが汚れるのは大変。専用のまないたでも手入れが面倒ですよね。そんな悩みを解消してくれるのが、カットした牛乳パックを使うワザです。
▼生地をのばすのに◎
クッキー生地をのばすとき、普通のまないたではくっついてしまうことも。めん棒がなくて困ったときにも活用できるのが牛乳パック。簡単にできて片づけもスムーズです。
仕事に家事にいつも頑張っているみなさま。ぜひ今回ご紹介したテクニックを使って、毎日の料理を少しでもラクにしてください。（TEXT：森智子）