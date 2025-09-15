お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が14日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。「違約金って高すぎないですか？」と述べた。

この日は、小さい声で本音を言い合う企画「大声では言えないけど、小声なら言える会」を実施。

おぎやはぎの小木博明は「新番組とかCMとか…。俺らレベルでも、その人の悪いうわさって聞いてる。なのに、何で広告代理店とかテレビ局ってわざわざ調べねーんだよ。だからCMを途中で降板する人とか出てくる」とし、「だからこの際、そういう悪いやつを知ってたら言っちゃおう。そうすると広告代理店も助かる」と呼びかけて笑わせた。

悪いうわさが流れていても起用される理由について、出演陣は「やっぱその人の威力が強いんじゃないですか？」「違約金をもらえるじゃない」と推測。すると、森田は「違約金って高すぎないですか？渡したギャラを返すだけでよくない？お前らも、そのタレントを使って得した期間はあったやろと。それに対するリスペクトとかないっすよね」と話した。