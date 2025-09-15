ワン・イーボーがデビュー11周年、公式微博アカウントがメッセージ

2025年9月15日、中国の人気歌手・俳優ワン・イーボー（王一博）のデビュー11周年に際して、SNS・微博（ウェイボー）の公式アカウントが祝福メッセージを出し、多くのユーザーから注目を集めた。

ワン・イーボーの公式アカウントは15日の午前0時に、「十一如一（11は1のごとし）」をテーマとしたデビュー11周年に関し、「11年、それは時が刻んだ目盛り。『如一』とは変わらぬ熱量の証。『十一如一』、それは成長の次元であり、あなたの選択そのものだ。光にはさまざまな輝きがあり、影はその姿を幾通りにも描き出す。あなたは心のままに、ただひたすらに前へと進む。『愛』と名付けられたこの思いは、4000日以上の時を経て、ますます満ち足りて、くっきりと鮮明になった。初志はそのままに、絶えず新しい意味を与えられ続けている」とメッセージを発表した。

ワン・イーボーは1997年8月5日生まれで河南省洛陽市出身。韓国の男性アイドルグループ「UNIQ」のメンバーとして2014年9月15日にデビューした。19年には中国の大ヒット歴史ファンタジードラマ「陳情令」で主演の一人を演じて大ブレークした。以降さまざまなドラマや映画に出演して多くの作品で主役を演じ、押しも押されもせぬスター俳優の地位を確立した。

同アカウントが配信したデビュー11周年メッセージに対して、ファンをはじめとするネットユーザーから5万件近いコメントが書き込まれている。「私の王子、永遠に愛している」「11年たっても純粋で情熱的なあなたに感謝」「これからいくつもの『11年』を経験するだろうが、常にあなたと一緒にいる」など、さまざまな言葉でワン・イーボーの節目を祝福した。（編集・翻訳/川尻）