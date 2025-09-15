¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡»Ò¶¡¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡¥á¥Ã¥·¤Ç¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡¡¤¿¤³Â¤Ï¼«Âð¤«¤é»ý»²
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡Ê26Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿Æ»Ò»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï2021Ç¯¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡£¼ç¿Í¸ø¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¼ç¿Í¸ø¤Ë¤À¤±Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë·Ù»¡¸¤¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¥ª¥À¥®¥ê¤â¥ª¥ê¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï²È¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê¤¿¤³¤ÎÂ¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òºî¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢1¸Ä1¸ÄÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤À°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤À¤È»°ãø¡Ê·°¡Ë¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Í¡£1¥ß¥ê¤È¤«¥É¥é¥ÞÀ¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£µÕ¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥·¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤·¤¿»Ò¶¡¤Ï¤Ý¤«¡¼¤ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¤Ï»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»Ò¶¡¤òÁ°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤¿¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è¤òºî¤ë¾å¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È±Ç²èÀ©ºî¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤È¶ì¼ê¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¶ì¼ê¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐÏÃ¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Åú¤¨¤ËÀ¨¤¯Çº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£