¸µSKE48¤Î¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£»£±ÆÃÏ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢°ìÊâÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ë»ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ë»ä¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎÏª½ÐÅÙ¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÍú¤¤¤¿¡£¸«¤¿Êý¤Ï¡È¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿·¤·¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¡É¤È¶Ã¤¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íú¤¤¤Æ¤ëËÜ¿Í¤Ï¥¬¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ´î¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö±éµ»¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÉñÂæ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¼Çµï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±éµ»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£