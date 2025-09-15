¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢9¡¦16¡Á17¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸«Á÷¤ê¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤¬15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢16Æü¤È17Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤«¤Ö¤êÊý¤¬¤ªÃãÌÜ¡ªÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¶ÌÃÖ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¤¿¤á¡¢Âçºå¡¦ºæ¤Ç12Æü¡¦13Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë 9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á°ú¤Â³¤ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öºæ¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
