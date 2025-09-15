²Öß·¹áºÚ¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¾®Ìî¸¾Ï¤È¤ÎÎ¥º§¤Ë¸ÀµÚ¡ÖËÜÅö¤Ëà¤Ò¤È¤êá¤«¡¢¤Ä¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤¬£±£´Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÌÀ¼£¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£À¼Í¥¤Î¾®Ìî¸¾Ï¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë·ëº§¡££±£´Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Öß·¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡Öº£Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¡¢Î¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÈ¯É½¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ëà¤Ò¤È¤êá¤«¡¢¤Ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡ÖÍ¥¤·¤¤ÂÐ±þ¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²Öß·¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡£¥Þ¥¸¤ÇÝî¤ß¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡£È¯É½¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£Â¿Ê¬¤Þ¤¿¸½¾ì¤È¤«¤Ç¤â²ñ¤¦¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£