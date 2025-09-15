【GU】が大当たりかもーーーッ！ 40・50代が頼れる♡「高見えパンツ」

年齢を重ねるにつれ、きれい見えだけでなく体型に合うかどうかもボトムス選びのポイントになってきた……という大人世代の心強い存在になってくれそうなのが、【GU（ジーユー）】のパンツ。プチプラながらもシルエットの美しさや素材感にこだわったパンツが揃っていて、40・50代が大いに頼りにできそうです。今回は秋に向けて買っておきたい「高見えパンツ」を、おしゃれスタッフさんの着こなしとともに紹介します。

スタイルアップが狙えそうなテーパードパンツ

【GU】「ウォッシャブルテーパードパンツ」\2,990（税込）

フロントタックとセンタープレスでマニッシュな印象のスラックス。今シーズンはワイドシルエットがトレンドですが、大人世代がスタイルアップを狙うならテーパードパンツもおすすめ。腰まわりから太ももにかけてはゆったりと、裾にかけてはほっそり。さらに足首が見える丈感で、脚全体をすっきりと見せる効果が狙えそうです。

ふんわりブラウスとのバランスがGOOD

ふんわりとした素材感のボウタイブラウスを合わせた、きれいめコーデ。すっきりとしたシルエットのパンツなので、ゆったりシルエットのトップスを合わせても、もたつき感が少なくきれいにまとまりそう。ブラウン・黒・ベージュのグラデーションが落ち着いた雰囲気で、秋の始まりを思わせるスタイリングに仕上がっています。

トレンド感たっぷりのワイドパンツ

【GU】「ワイドスラックス（チェック）」\2,990（税込）

トレンドど真ん中のワイドシルエットで、ユニセックスな着こなしが叶いそうなスラックス。だぼっとしたシルエットはストリートコーデのイメージがありますが、「しっかりとしたポリツイード素材を採用」（公式サイトより）しているので、大人のきれいめコーデにもマッチする予感。落ち着いたグレンチェックが、シックなムードを加速させます。

コンパクトなトップスとのメリハリが大人っぽい

全身をゆったりシルエットでまとめてリラックス感たっぷりに着こなすのもありですが、大人のきれい見えを目指すならパンツ以外のアイテムをコンパクトにまとめて、女性らしいラインを強調してみて。スタッフのNatsukiさんはシアーカーディガンを肩に掛けて、こなれ感を演出。アクセサリーはゴールド調、小物はブラウン系をチョイスすることで、柔らかさとトレンド感をプラスしています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N