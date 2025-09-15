シンガーソングライターのリンゴ・スター(85)は、今もライブ演奏に胸が躍るそうだ。ザ・ビートルズを経て現在まで、ドラムに限らず40年間ステージで音楽を奏で続けているリンゴ、近い将来引退する予定は全くないという。



【写真】本当の24歳だったころのリンゴ･スター ビートルズ時代が懐かし～い！

自身のオールスター・バンドとの全米ツアーの開始前にウィスコンシン州ミルウォーキーのリバーサイド・シアターに集まった報道陣に対してリンゴはこう語った。「人々に演奏を聴いてもらう喜びを得るためにはツアーをしなきゃね。ライブ演奏が大好きさ」「1989年から続けているけど、うまく機能している。僕たちはバンドだ。自分を含め、それぞれ別のバンドにいた野郎たちの集まりだ」「今もツアーをしている。ここまで続けられるとは思わなかったよ。今も大好きなことをやっている。自分が愛して止まないことをね」



ちなみに今回のツアーは今月10日にシカゴ・シアターで開幕した。



そんなリンゴは７月に85歳を迎える前にニューヨーク・タイムズ紙に「びっくりするよね。鏡で自分を見る。24歳だ。24歳以降年を取らないよ」と話していた。そして若さの秘訣は曲作りやレコーディングの情熱にあるとして「自分がやっていることが大好きだ。音楽活動を始めた当初、母親がライブに来てくれてね。『あんたはドラムを叩いている時が一番幸せそうだよ』って。母親は気づいていた。僕もね」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）