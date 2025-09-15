

欲しいものは「ポップコーンの機械」と話す≠ME尾木波菜

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜、落合希来里、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、本田珠由記が15日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画 『≠ME THE MOVIE -約束の歌-』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。メンバーが初めて本作を観た感想から「大ヒット記念のご褒美をもらうなら！？」という質問に回答するなど、イベントを盛り上げた。

【写真】≠ME尾木波菜「約束の歌」大ヒット御礼舞台挨拶の模様

本作は、今年2月1日にさいたまスーパーアリーナで開催された『≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』に密着したドキュメンタリー。

「泣ける」と話題になっている本作。メンバーの尾木波菜は、映画を観た時の心境について「メンバー全員で事前に観たんですが、過去の映像がすごく恥ずかしくて...。でも、改めてアイドルになれたことの尊さや、今の恵まれた環境に感謝の気持ちがこみ上げてきました」としみじみ。

さらに、ドキュメンタリーならではの気づきもあったようだ。「客観的に自分を観て、『この喋り方は嫌だな...』とか、もっと大人になりたいと思いました」と感じた気持ちを吐露。また、「自分の歩んできた道が映像として残っていることは、自分の人生にとってかけがえのないものになるんだろうなと思って、とても嬉しかったです」と、映画が持つ意味の大きさを語った。

映画大ヒットでもしご褒美がもらえるなら？という質問に、美味しいもの食べながら映画を観るのが好きだという尾木は、「ポップコーンの機械をください」と回答。尾木は「（ポップコーンが）無限に出てくるじゃないですか」と嬉しそう。しかし、メンバーから「ちゃんと（ポップコーンの素）入れてるんだよ」とツッコまれると「じゃあ、作ってくれる人も！」とお願いを追加し、メンバーも爆笑。

最後に“ファンへの感謝のセリフ”をメンバーそれぞれが披露。尾木は「波菜ちゃんから離れないで〜」とダジャレを交えたセリフで会場を湧かせた。