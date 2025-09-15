◇陸上 世界選手権東京大会 第3日（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ）

男子マラソンは初出場の近藤亮太（25＝三菱重工）が2時間10分53秒で日本勢トップの11位だった。同じく初出場の小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位だった。吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）は2時間16分58秒で34位だった。

レースを終え、「3選手ともよく頑張った」と称えた日本陸連の高岡寿成シニアディレクター。レース前は「女子のように入賞してほしいという気持ちで見ていた」という。近藤の11位が日本勢最高位とその思いは届かなかったが、それでも「前回は山下（一貴）くんが11位で同じ順位だが、違う選手が活躍できるのは日本選手の層の厚さ」と力強く話した。

昨年のパリ五輪では、女子マラソンで鈴木優花が2時間24分02秒で6位に入賞。男子マラソンでは赤崎暁が2時間7分32秒で6位に入賞した。前日の女子マラソンで小林香菜（24＝大塚製薬）が7位入賞。高岡SDは「2年連続で世界大会入賞は日本チームの力」とも語った。

今後も暑熱対策をはじめとした課題が残る。「終わってから振り返りをして、次の世界大会に準備したい」と決意を新たにした。

27年3月には五輪代表を内定するファストパスが導入される予定。メダル獲得を目標とし「各チームがそこへ強化してほしい」と期待を寄せた。