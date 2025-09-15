“ＢＴＳの生みの親”である、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ創設者のバン・シヒョク会長（５３）が、調査を受けるためソウル警察庁へ出頭したと１５日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によるとバン会長はこの日、金融犯罪捜査隊から資本市場法違反（詐欺的不正取引）容疑に関する被疑者として、調査を受けるという。

これに先立ちバン会長は、２０１９年から２０年までＨＹＢＥの企業公開（ＩＰＯ）を準備しながら、投資家たちに「上場計画がない」と案内した疑いが持たれているほか、知人が設立したプライベート・エクイティ・ファンド（ＰＥＦ：非公開株式への投資を行うファンド）に、既存投資家のＨＹＢＥ株式を売却するよう誘導し、当該ＰＥＦと売却差益の３０％を共有する契約を結んだとされている。

バン会長が捜査機関に出席し、調査を受けるのは今回が初めてとなる。

バン会長は、車から降りるとフォトラインに立ち「私事でご心配をおかけして申し訳ない。今日、警察の調査に誠実に対応する」と短く謝罪の意を伝え、警察へ入って行ったと伝えた。