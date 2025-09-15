SEVENTEEN¥½¥í¥«¥Ã¥È¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÁ´¾Ò²ð!! µÒÀÊ¤Ë¤Ï¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Î13¿Í¤¬½¸·ë¡Ú¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Û
SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØNEW_¡Ù¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê10Ç¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¼«¿È¤â¡Ö¡ØNEW_¡Ù¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«É¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛSEVENTEEN¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥È¡
¤Þ¤ºËë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤ÏËö¤Ã»Ò¥Ç¥£¥Î¡£¡ØTrigger¡Ù¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¸¥å¥ó¤Ï¡ØÁÐ»ÒºÂ¡Ù¤ÇÍÅ±ð¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Î¥ó¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡ØShining Star¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë°¦¤é¤·¤¤À¼¿§¤ò½Å¤Í¤¿¡ØFortunate Change¡Ù¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥É¥®¥ç¥à¤Ï¡ØHappy Virus¡Ù¤Ç²ñ¾ìÃæ¤Ë¾Ð´é¤ò¹¤²¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¼«¤é¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡ØRaindrops¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Ù³¾ðÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¤Ï¡ØSkyfall¡Ù¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²ñ¾ì¤òEDM¥Õ¥§¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡£¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡ØShake It Off¡Ù¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Ï¡ØJungle¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥é¥Ã¥×¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¤¬¡Ö¥¨¥¹¥¯¥×¥¹·»¤µ¤ó¤¬¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥íÉñÂæ¤¬¸ÄÀ¤ÈÀøºßÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎËÜÅö¤Î´¶Æ°¤Ï¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¼ÌòµÁÌ³¤ËÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤È¥¦¥©¥Ì¡¢¤µ¤é¤ËÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤ë¥¦¥¸¤È¥Û¥·¤¬µÒÀÊ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£ÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¥ã¥ì¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ç´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎÞ¤°¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¡¢¥¦¥©¥Ì¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤é¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤ÆÊ¼ÌòÃæ¡£¥¦¥¸¤Ï¸ø±éÍâÆü¤Î15Æü¤ËÆþÂâÍ½Äê¤Ç¡¢¥Û¥·¤Ï16Æü¤ÎÆþÂâ¤òÁ°¤ËÃ»¤¯È±¤òÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢µÒÀÊ¤Î4¿Í¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï9¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï13¿ÍÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î9¿Í¤ÈµÒÀÊ¤Î4¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´°Á´ÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¿ÎÀî¥¢¥·¥¢¡¼¥É¼ç¶¥µ»¾ì¤òËþ¤¿¤·¤¿SEVENTEEN¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥½¥í¶Ê¤ò´Þ¤á¡¢Àµµ¬5½¸¡ØHappy Birthday¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈäÏª¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿4¿Í¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤º¡£13¿Í¤À¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¥½¥í¤È´°Á´ÂÎ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëSEVENTEEN¡£Èà¤é¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡È¿·¤·¤¤10Ç¯¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£