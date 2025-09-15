コトブキヤ、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」の原型を公開フィギュア描き下ろしイラストを元に立体化
【フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」原型】 9月15日 公開
コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」の原型を9月15日に公開した。
ゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「月村手毬」を「Luna say maybe」衣装で立体化したもの。腰回りの繊細な装飾や全身全霊で歌う姿が表現されている。フィギュア用の描き下ろしイラストを元に立体化されている。
また、9月16日から9月21日にコトブキヤ秋葉原館1Fにて展示を予定している。
【原型初公開】#コトブキヤ「#学園アイドルマスター」フィギュア第4弾「月村手毬-Luna say maybe-」の原型を初公開！- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) September 15, 2025
全身全霊で歌に思いをのせる姿を描いた、本フィギュア用新規描き下ろしイラストも公開！
9月16日(火)～21日(日)にコトブキヤ秋葉原館1Fにて展示予定です！🦔#学マス #idolmaster pic.twitter.com/kkPqOPtpx4
