【フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」原型】 9月15日 公開

コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」の原型を9月15日に公開した。

ゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「月村手毬」を「Luna say maybe」衣装で立体化したもの。腰回りの繊細な装飾や全身全霊で歌う姿が表現されている。フィギュア用の描き下ろしイラストを元に立体化されている。

また、9月16日から9月21日にコトブキヤ秋葉原館1Fにて展示を予定している。

THE IDOLM@STER（TM）＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.