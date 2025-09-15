週明け１５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比７５．３２ポイント（０．２９％）高の２６４６３．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３１．５１ポイント（０．３４％）高の９３９６．４５ポイントと続伸した。売買代金は１６２０億５９０万香港ドルに縮小している（１２日前場は１８４８億６２６０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国経済の鈍化が懸念される中、当局は景気対策を強めるとの見方が広がっている。取引時間中に公表された中国の経済指標では、８月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回り、１〜８月の不動産開発投資は縮小率が拡大した。米利下げ観測も追い風。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は米経済の落ち込みを防ぐため、１７〜１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げ再開を決定する見通しだ。朝方は弱含んでいたものの、指数は程なくプラスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．５％高、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が５．１％高、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．０％高と上げが目立った。

セクター別では、ＥＶ関連が高い。理想汽車やＢＹＤのほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．０％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．８％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．５％ずつ上昇した。中国の工業情報化部など関連８部門は１２日、自動車業界の発展に向けた数値目標を発表。うち新エネルギー自動車（ＮＥＶ）の販売台数について、約２０％増の１５００万台前後とする方針を明らかにした。新興ＥＶの大幅上昇を受け、ハンセン科技（テック）指数は１．１％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

そのほか、リチウムや動力電池の関連銘柄も急伸。寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が６．８％高、中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が４．４％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が３．９％高と値を上げた。

医薬セクターもしっかり。薬明生物のほか、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が５．２％高、泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が４．３％高、山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が３．１％高で引けた。

半導体セクターも物色される。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．４％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が３．２％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．１％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。

半面、中国の不動産セクターは安い。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が５．１％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．５％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が３．５％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．２２％高の３８７９．２９ポイントで前場の取引を終了した。自動車が高い。エネルギー、医薬、半導体、公益、銀行なども買われた。半面、不動産は安い。素材、軍需産業も売られた。

