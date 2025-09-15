超ときめき♡宣伝部のメンバー・坂井仁香さんが2nd写真集「ひとかけら」を発売し、記念会見を行いました。



【写真を見る】【 超ときめき♡宣伝部・坂井仁香 】 自己採点は「100億万点」 自信の2nd写真集「ひとかけら」発売 「どのページも最上級にかわいい」



水着や泡風呂、大人っぽい雰囲気の衣装など、さまざまな表情に挑んだ意欲作。タイトルの「ひとかけら」は坂井さん自身が考えたといい、“アイドルとしてかわいい私をたくさんの方に見ていただいてると思うんですけど、かわいいだけじゃない、ちょっと大人な「ひとかけら」の私を見てもらえたらという気持ちで名前を付けました“と明かしました。





メンバーの小泉遥香さんはすでに写真集を見てくれたそうで“おはるは、ライブの日に見てくれて、「かわいいね」って。「大人っぽくてドキドキしちゃった」って言ってました“とニッコリ。

坂井さんの妹も写真集を見たそうで、“とき宣のことが好きでライブを観に来てくれるんですが、けっこう辛口なんですけど、今回の写真集は「全部かわいいじゃん」って言ってもらえて良かったです。いつもライブの時は「ここは良かったけど、ここはちょっとな」って言われたりするんですけど“と笑わせました。





写真集の自己採点は「100億万点」。“もう完璧だなって。私の目指してた写真集になったなって思って“と胸を張りました。“次回作以降のハードルが上がるのでは？“と聞かれると、“ハードルは上げた方が、もっともっと良いものが作れると思うので、上げていきたいと思います“と笑顔を見せました。

今後は“演技の仕事も増やしていきたい“と抱負を語り、“学生(役)とか。まだ今ならいけるんじゃないかなと思うので、青春を感じられる作品に出られたら嬉しいです“と意欲的に話しました。

憧れの女優は、広瀬すずさん。“すごくカワイくて、演技もできて、尊敬して見ています“と明かしました。





坂井さんは“アイドル活動をしている時とは違う私をたくさん見られる写真集になってると思います。どのページも「最上級にかわいく」て、超最強にかわいい写真集になっているので、お手に取ってもらえたら“と、自身のヒット曲に絡めてPRしていました。





【担当：芸能情報ステーション】