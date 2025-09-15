【大丸神戸店 新登場】ロエベ＆プラダのラグジュアリービューティOPEN

神戸で待望のラグジュアリービューティ体験がスタートします。大丸神戸店1階化粧品売場に、2025年9月17日(水)より〈ロエベ パルファム〉と〈プラダ ビューティ〉が新登場。自然の恵みを香りに閉じ込めたフレグランスや、最先端テクノロジーとクリエイティビティが融合したスキンケア＆メイクが揃います。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♡上質な香りと美しさに触れる特別な時間を楽しんで。

ロエベ パルファムが神戸に初出店



「オードゥ パルファン “ロエベ 001 ウーマン”」

〈ロエベ パルファム〉はスペイン発のラグジュアリーブランド。

自然から着想を得たジェンダーレスな香りが揃い、代表作「ロエベ 001 ウーマン」（50mL：税込17,600円～）。

「オードゥ パルファン “ロエベ・ウン・パセオ・ポル・マドリード” ラ ベジャ シベレス」

そしてマドリードの街にインスパイアされた「ウン・パセオ・ポル・マドリード」（100mL：税込44,000円）が登場。オレガノ香るキャンドルも人気で、ギフトにも最適です。

プラダ ビューティで体験する革新メイク



リップ バーム ブラッシング ケア

プラダ パラドックス オーデパルファム

〈プラダ ビューティ〉では「リップ バーム ブラッシング ケア」（税込7,260円）や、フローラルとアンバーが融合した「プラダ パラドックス オーデパルファム」（30mL：税込13,970円～）など注目製品を展開。

プラダ メッシュ クッション

Re-Nylonを用いた「プラダ メッシュ クッション」（税込11,330円）は、上質な仕上がりとデザイン性を兼ね備えています。

限定プレゼントも見逃せない



「”ロエベ ソロジャ” ソリッドパフューム(2g）」

オープンを記念して、〈ロエベ パルファム〉では税込25,000円以上購入で「ソリッドパフューム(2g)」を。

「プラダ ビューティ オリジナル ピンク ポーチ」

〈プラダ ビューティ〉では税込20,000円以上購入で「オリジナル ピンク ポーチ」をそれぞれプレゼント。いずれも数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

神戸で叶う、ラグジュアリーな美体験♡



大丸神戸店に新登場する〈ロエベ パルファム〉と〈プラダ ビューティ〉は、香りやメイクを通して自分らしい美しさを引き出してくれる特別な存在。

アイコニックな香水から上質なメイクまで、ここでしか出会えないコレクションが揃います。大切な人へのギフト選びにも、自分を輝かせるご褒美アイテム探しにもぴったり。

神戸で、新しい美の扉を開いてみませんか？