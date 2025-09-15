お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。不思議に思っていることを告白した。

番組では「大きい声で言えないけど、小さい声なら言える会」を行った。

小木は「あのいつも不思議に思ってるんですけど、今回の一連の騒動と関係はないんですけど」と前置きすると、見取り図の盛山晋太郎は「言うから気になるんですよ」とつっこんだ。

小木は「新しい新番組とか、CMとか、僕らレベルでもその人の悪いうわさって聞いてるじゃない。『この人ヤバイよ』ってのを俺らレベルで聞いてるのに、なんで広告代理店とか、テレビ局の人ってわざわざ調べねえんだ」と疑問を語った。

共演した芸人は「たしかに」と共感した。小木は「だからCM途中で降板する人が出てくるわけじゃん。だからこの際、悪いやつは知ってたら言っちゃおうよ」ととんでもない提案をし笑わせた。

なぜ悪いうわさのたつタレントを起用するかという疑問に、岡野陽一は「あとは違約金がもらえる…」と推測し笑わせた。

さらば青春の光森田哲矢は「なんかわからないですけど、違約金って高すぎないですか？」とささやいて笑わせた。