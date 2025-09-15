【プロ厳選アマプラ名作】『トラペジウム』はただの王道ストーリーじゃない。特徴的なのは主人公の「性格」？
映画からドラマまで、数多くの魅力的な作品が見放題のAmazonプライムビデオ。毎月、話題作が続々とラインナップに追加されています。
本記事では、Amazonプライムビデオで見放題の作品の中から、ゆるめに真面目にツッコむ映画レビュワー・ヒナタカさんが厳選した名作を紹介します。今回ピックアップする作品は、『トラぺジウム』です。
▼映画ライターが考える『トラぺジウム』の魅力は？
元乃木坂46の高山一実による小説を原作とした作品で、劇場公開時には熱狂的な支持を獲得しました。大筋は「仲間を得てアイドルを目指す」という王道の成長物語でありつつも、「主人公の性格が悪い」ことが特徴的で、彼女の行動は「自身がアイドルになるために周りを利用している」とも取れるのです。
中盤の強烈なシーンも相まって賛否両論は当然、露悪的とすらいえるポイントがどうしても目立ってしまう作品ですが、「電車から乗り降り」「風」「光」といった「言葉に頼らない演出」がさえわたっている、全体的な「挫折を経験して大切なことを知る」青春映画としてもまっとうな内容になっています。
コメント監修：ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:All About ニュース お買いもの部)
