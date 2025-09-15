²Öß·¹áºÚ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¾®Ìî¸¾Ï¤È¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¡Ö¤±¤ó¤«ÊÌ¤ì¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¡ÖÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØÌÀ¼£ presents ²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Ìî¸¾Ï¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û²Öß·¹áºÚ¤¬Åê¹Æ¡Ä¾®Ìî¸¾Ï¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¡¢Î¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤«¡ª¤Ã¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¥»¥ë¥Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡Î¥º§¤Ë´Ø¤·¤ÆÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÊÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯É½¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£Ã¯¤«Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ×ÉØ¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¡£2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊÌ¤Ë¤±¤ó¤«ÊÌ¤ì¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Â¿Ê¬¤Þ¤¿¸½¾ì¤È¤«¤Ç¤â²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÊÑ¤Ê²±Â¬¤È¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤«¤éÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
