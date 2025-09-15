デルタ航空とアメリカン航空の航空機がラガーディア空港で地上走行する様子/Charly Triballeau/Getty Images

（ＣＮＮ）米デルタ航空とアメリカン航空、ユナイテッド航空は１５日までに、先週発生した保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に関するＳＮＳへの投稿を理由に、複数の従業員を停職処分にしたと明らかにした。

デルタ航空のエド・バスティアン最高経営責任者（ＣＥＯ）はＣＮＮに共有した社内メモで「デルタの従業員の中に、活動家チャーリー・カーク氏の先日の殺害に関するＳＮＳの内容が、健全な敬意ある議論の枠を大幅に逸脱している者がいるとの報告を受けた」と明らかにした。

そのうえで「これらの投稿は当社の価値観やＳＮＳの方針とはかけ離れており、調査が完了するまで、当該従業員は停職処分とされる」と説明した。

アメリカン航空も声明で、一部の従業員が「ＳＮＳ上にこうした暴力を助長する」内容を投稿し、「直ちに職務から外された」と明らかにした。

米国ではトランプ政権が「暗殺を祝っていることが発覚した」者を解雇するよう圧力をかけており、企業の対応で従業員に思わぬ影響が出るケースが相次いでいる。

ダフィー運輸長官は１３日、Ｘ（旧ツイッター）に「こうした行為は不快であり、解雇されるべきだ」と書き込み、「公共交通の安全を担う企業はこうした行為を容認してはならない」と指摘していた。

ユナイテッド航空もパイロットに向け、ＳＮＳに関する会社の方針を改めて通知するメモを送付した。

ユナイテッド航空は１４日遅く、ＣＮＮに対し、ここ数日で複数の従業員を停職処分にしたことを確認。「当社は顧客や従業員に対し、政治的動機に基づく暴力やそれを正当化しようとする試みを一切容認しない方針を明確にしてきた」と声明で説明した。