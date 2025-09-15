¿¹»°Ãæ¹õÂô¤«¤º¤³¡ÖÌ¤º§¤Ç£±¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¡¡¾ÃËÉÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ü¥±ÅÝ¤¹
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¥¢¥¡¢Æ±¤¸¤¯ºÂÄ¹¤¹¤Ã¤Á¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¿¹»°Ãæ¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤¬15Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆî¶è¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅÔ·ËÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾ÃËÉÃÄÆþÃÄÂ¥¿Ê¹Êó2025¡¡¤³¤Î³¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙ¾ÃËÉÃÄÆþÃÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¹õÂô¤Ï¡¢¼Â²È¤¬°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¼þ¤ê¤Ë¾ÃËÉÃÄ¤Î¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
ºÒ³²¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼«½õ¤È¶¦½õ¤¬¤¢¤ë¡£
¹õÂô¤Ï¡È¼«½õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï·»Ëå¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡È¼¡½÷¡É°ã¤¤¤Ç¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¡È¼¡½÷¡É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¹õÂô¤Ï¡ÖÌ¤º§¤Ç1¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¥Ü¥±ÅÝ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¬¡Ö½õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤¬¼çºÅ¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬À©ºî¡¦±¿±Ä¡£ÆüËÜÁ´¹ñ10¥«½ê¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£