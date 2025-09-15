スポーツ庁長官の室伏広治氏（５０）らが１５日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催された「ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ 開業記念式典」に出席した。

同会場は、１０月３日開業の新アリーナ。この日は室伏氏をはじめ、車いすバスケットボール選手の財満いずみ、Ｂ．ＬＥＡＧＵＥアルバルク東京所属のザック・バランスキー、Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ ＣｙｂｅｒＡｇｅｎｔ Ｌｅｇｉｔ所属のＴＡＫＵＭＩらも登場し、トークセッションを行った。

ＴＡＫＵＭＩは軽快なダンスを披露し「スケールの大きい会場でダンスを届けられるということは光栄なこと。ダンサー代表として立たせていただけてることがありがたい」とニッコリ。また、女子車いすバスケットボール日本代表の財満は、競技用車いすに乗り換え、華麗なドリブルで盛り上げた。

一方、ザックはスリーポイントシュートに挑戦。観客らが見守るプレッシャーの中、惜しくもボールはリングに弾かれてしまった。苦い笑みを浮かべながら「（シュートが）入るのはちゃんとリーグが始まってから見てほしいので、開幕してから会場で見に来てください」と語り、会場の笑いを誘った。

室伏は「スポーツは良さを直接見ていただくチャンスがないと理解してもらえないところがある。誰でも来れる、どんな方も楽しんで見ていただける環境が重要」と同会場にコメント。集まった３人の選手に向けて「お三方はもっと伸びていかれる方々。今日のスタートを忘れずに、日本中に、世界中に感動を届けていただきたい」と激励の言葉を送った。