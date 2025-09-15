菊池風磨、交友関係広いSixTONES・ジェシーに驚く「タウンページじゃん！」
アイドルグループ・timeleszの菊池風磨（30歳）が、9月14日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。ゲストの連絡先をだいたい知っているというSixTONES・ジェシーに「タウンページじゃん！」と驚いた。
映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずと、久保田利伸、timelesz・菊池風磨が番組のゲストとして登場。
広瀬と久保田は同じ静岡出身で、SixTONES・松村北斗も静岡県出身ではあるが、島田市であるため「バイバーイ」と言って離れていって笑いを取る。
久保田によると、SixTONESのことを知るようになったのはジェシーがきっかけで、ジェシーも「意外と長いですね」と、もう9年ほど友人関係であると話す。
菊池が「ジェシーって（連絡先）知らない人いんの？」と言うと、ジェシーは「だいたい」知っていると答え、菊池は「タウンページじゃん！」と驚いた。
