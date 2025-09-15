◇MLB ドジャース10-2ジャイアンツ(日本時間15日、オラクル・パーク)

連続2桁勝利を果たした、ドジャースのロバーツ監督が試合後のインタビューに応じました。

前日はローガン・ウェブ投手、この日はロビー・レイ投手と好先発が先発したジャイアンツ相手に2試合連続2桁得点。ロバーツ監督は「意図を持って臨めば結果が出るということだ。このシリーズで打席の質が高まりその成果が出ている。投手に打数を投げさせ、ウェブやレイといった手強い先発相手に良い打席を重ねられている。チームには力がある」と選手たちを称賛します。

また、“意図”については、「打席での意図、質、一球ごとに勝ちにいく姿勢、フィールド全体を使うこと、三振を避けること。それが全部できていた。シーズンを通して必ずしも安定してはいなかったが、相手が一流の先発でもこういう結果をだせたのは非常に心強い」とうなずきました。

この日は今季打率1割台に沈むマイケル・コンフォート選手が、途中出場から3安打の活躍。打率を2割台に乗せました。コンフォート選手の状態について尋ねられると、「これから4試合連続で左投手が先発する予定だから、できるだけ早く彼を試合に出してリズムを保ちたかった。今日の成功は準備してベンチから結果を出した彼自身の功績だ」と話しました。

また先発のタイラー・グラスノー投手は7回途中1失点で今季3勝目。「ベストの状態ではなくても、試合を作り、イニングを稼いでくれることを私は評価している。彼は動じない選手になりつつある」とたたえました。

ドジャースは、地区優勝への優勝マジックを10としています。