店員がいない空間で本を販売する「無人書店」が次々と登場している。

人の目を気にせずにゆっくりと選ぶことができるなどと利用客に好評だ。運営費を低減でき、小規模店の生き残り策にもなっている。（長岩真子）

接客はＡＩ「スマホ的な使い方」

６５平方メートルほどの店内に約３０００冊の本が並ぶ、東京都台東区の「透明書店」。今年４月から２４時間営業とし、毎週月曜日と木〜日曜日の午後７時〜翌日正午、火、水曜日の終日を無人化した。店内の様子は複数のネットワークカメラを使って遠隔で見守り、会計はキャッシュレス決済で対応。接客は、ＡＩ（人工知能）の通称「くらげ副店長」が店内に設置した端末を通じて行う。

透明書店代表の岩見俊介さんは「経費をかけずに売り上げを伸ばす方策として、無人化を組み込んだ２４時間営業に挑戦した」と、狙いを語る。

早朝のランニングを終えた中高年や飲み会帰りの会社員など、これまで想定していなかった客が来店。店員の目がない気軽さからか、１時間以上吟味して本を買っていく人もいる。すでに毎月の売り上げの約３割を無人営業時間帯にあげるようになったという。

岩見さんは「行きたい時に行くことができて、好きな世界に浸れる。スマートフォン的な使い方ができる点が受けているのではないか。魅力的な本を集め、来店客の期待に応えたい」と意気込む。

出版取次「日本出版販売」は、営業時間中に店員を配置しない完全無人書店「ほんたす」を運営している。会員制で、入店する際はＬＩＮＥで発行されるデジタル会員証のＱＲコードをかざす。２０２３年に東京メトロ・溜池山王駅、今年６月に神戸市営地下鉄・新神戸駅に直営店を開設した。会員数は９月１１日時点で２万７０００人を超える。

無人の書店が増えている背景には、後継者などの人材不足や人件費の高騰などによる書店経営の苦境がある。日販によると、１６〜２１年の全国の駅、駅前立地の書店の出店数は約６０店舗だったが、退店数は約１２０店舗。「人通りの多い場所でも店舗の維持が難しくなる中、無人化によって運営コストを削減しながら、営業時間を延長して収益を確保しようという動きが広がっている」という。

実際、出版取次の「トーハン」と小売店向けデジタルサービスを手がける「ネブラスカ」が２３年３〜７月、東京都内の書店で無人化を導入し営業時間を２４時間に拡大した実証実験では、販売管理費は前年同期比７・９％減少し、営業利益率は同４・２ポイント上昇したという。

客側にも利点がある。新潟市の住宅街にある完全無人型の古書店「今時書店」は、子どもが泣いたり騒いだりするのが心配で書店に行きにくかったという親らに好評だ。「何か買わなくてはいけないとか、選んでいる様子を見られているようで落ち着かないとか、店員の存在をプレッシャーに感じる人にとっては入りやすいようです」と、店主の平碧仁さん（２４）は話す。

慶応大教授（消費者行動論）の白井美由里さんは「消費者の生活は多様だ。生活必需品とはいえない本であっても、身近な場所で、気軽に手に取ったり購入できたりする利便性は大切で、無人書店も支持されているのだろう。ただしセルフサービスは人によって好き嫌いがある。安心感や快適性などのサービス向上が今後の普及の鍵になるかもしれない」と話している。