開幕4連勝のX・アロンソ監督、未勝利続く“旧知”のソシエダ指揮官に賛辞「試合は全て見てきたが…」
レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督はラ・リーガ第4節のソシエダ戦後、今季未勝利が続いている古巣ソシエダに賛辞を送ったようだ。スペイン『ムンド・デポルティボ』が伝えている。
R・マドリーは13日、国際Aマッチウィーク明けの第4節でソシエダと対戦。前半途中にDFディーン・ハイセンが誤審による一発退場で数的不利に追い込まれたが、最後は逃げ切る形で2-1で勝利し、開幕4連勝を飾っていた。
試合後、アロンソ監督は育成組織時代から過ごし、プロデビューを果たした古巣クラブであるソシエダに言及。「ここまでレアル・ソシエダの試合は全て見てきたが、もっと勝ち点を稼げるはずだ。チームは本当に強い。一流選手たちがいるし、セルヒオ(セルヒオ・フランシスコ監督)も良い調子だ。彼は素晴らしい指揮官で、素晴らしい監督。きっと浮上するし、勝利はすぐに巡ってくると確信している」と述べた。
アロンソ監督が名前を挙げたフランシスコ監督は、2022年夏から昨季までソシエダBを率いて2部昇格に導き、今季からトップチームに昇格した指揮官。年齢はフランシスコ監督が3つ上だが、現役時代には共にソシエダBで半年間プレーした経験がある。
また指導者としても19年夏から22年夏までアロンソ監督がソシエダBを指揮し、フランシスコ監督は当時ソシエダCを率いた間柄。アロンソ監督も20-21シーズンに60年ぶりの2部昇格に導いた実績を持っており、トップチームで再会が実現した旧知の盟友にエールを送っていた。
