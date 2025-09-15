BE:FIRST、今泉力哉監督による“ちいさな優しさ”がテーマに描かれた新曲「空」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの新曲であり、『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』課題曲、「空」のMVが公開された。

■「空」は『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』課題曲

作詞作曲を依頼されたSKY-HIの「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

「空」のMVは“ちいさな優しさ”をテーマに『愛がなんだ』や『からかい上手の高木さん』で知られる今泉力哉監督が本作の脚本・監督を手がけた。

本作では、過度なわかりやすい優しさではなくて、世界中のあちこちに実際には存在するのに見過ごされているような場面での優しさ、わざわざ誰かが取り上げることもないような優しさのような、“ちいさな優しさ”をテーマに今泉力哉監督が脚本を書き、制作された。

「本当に私が求めているような温度の芝居や、表情、身体での表現をしてもらえて、とてもいいMVになった」と今泉監督が語るBE:FIRST、7人の繊細な演技にも注目したい。

そんな「空」はいよいよ9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされる。「空」の他、渾身のR&Bチューン「Secret Garden」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA～」の合計4曲が収録。

MV盤には「空」MVと「Secret Garden」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には昨年2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-Music Video Director’s Cut-が収録と、BESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）必見の内容だ。

また、初のベストアルバム『BE:ST』のリリースを発表したBE:FIRST。デビュー4周年を記念したベストアルバムは、プレデビュー曲「Shining One」から先日発表になったTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌「Stare In Wonder」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。

LIVE盤には初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMusic Videoを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。さらに「LIVE BE:ST」ではBE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《”BE:ST” LIVE》が収録される。

その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとして BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属する。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

BE:FIRST「空」特設サイト

https://befirst-sp.com/Sora/

■【画像】BE:FIRST最新ビジュアル