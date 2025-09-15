この記事をまとめると ■1958年（昭和33年）3月に軽自動車の当時の富士重工業から「スバル360」が発売された ■当時は先進的なモノコックや新規発注部品の使用など本物志向のこだわりがあった ■発売から3年で年間1万7000台超の台数を販売する時代を動かす1台であった

世に家電が普及する前から大きな衝撃を与えた存在

日産サニーは、1966年（昭和41年）4月に発売、トヨタ・カローラは、同じ年の11月の発売だ。当時、大衆車と呼ばれたこの2台が偶然にも同じ年に発売され、日本のモータリゼーション（クルマが一般に普及すること）が大きく前進する。しかしその前に、身近な自家用車として衝撃的な存在となったのが、軽自動車のスバル360である。発売は1958年（昭和33年）3月だ。

ちなみに、伝説的に語られるホンダN360の発売は、スバル360から9年後の1967年（昭和42年）3月。良し悪しを比較できないほど、両車は印象深い軽乗用だが、昭和30年代と40年代では時代背景がだいぶ異なる。

昭和30年代は、戦後の復興がいよいよ本格化しだす時代で、後に高度経済成長といわれる期間は昭和30年からだとされるが、まだ家庭電化製品などが広く行き渡る前で、やっと収入が落ち着きはじめた。一方、昭和40年代にはいると、テレビや洗濯機、冷蔵庫などの家庭電化製品が行きわたり、生活にゆとりがもたらされだす。

つまり、スバル360が発売された時代は、高度経済成長の始まりではあったが、まだテレビももてない家庭があり、まして軽自動車といえクルマをもつなど夢のような時代であった。

60年代のクルマとは思えない完成度の高さ

開発を主導した百瀬晋六（ももせ・しんろく）は、まず椅子を4脚もち出し、大人4人が不自由なく乗れる空間の確保を行った。当時の軽自動車規格による排気量360ccの2ストローク2気筒のガソリンエンジンは、客室の後ろに配置し、後輪を駆動した。こうすることでプロペラシャフトを省くことができる。客室とエンジン、駆動系の配置が済むと、それを覆うかたちで外観の造形が行われ、てんとう虫と愛称される姿ができあがった。

対するホンダN360は前輪駆動を選んだが、そのためには操舵をしながら駆動力も伝える等速ジョイントが必要になる。また、のちにホンダN360にリコールの疑義がかかった操縦安定性への解決にも難しさが残った。

そのほか、当時の自動車の多くは、エンジンやサスペンションを備えるシャシーと、客室や荷室などの車体が別構造になる方式だったが、スバル360は今日に通じる一体構造のモノコックを採用していた。当時のクルマとしては先進的なモノコック車体を採用できた背景には、スバル360を開発した富士重工業の前身が、中島飛行機であることも関係しているはずだ。

百瀬晋六自身、中島飛行機の出である。モノコック構造としたことで、フードをアルミ製に、屋根はガラス繊維を使う強化プラスチック（FRP）にすることで軽量化し、屋根の軽さは低重心にも役立ち、走行安定性を高めた。

サスペンションにはトーションバースプリングを採用して、軽自動車の寸法的な制約のなかで、空間の有効活用に役立てた。しかし、当時の日本にはトーションバースプリングが存在せず、新規の発注だったのだ。原価は重視すべきだが、本物志向の商品とするためのこだわりが各所に発見できるクルマである。

発売後3年で、年間1万7000台を超える台数を販売し、月に1500台近くを売った計算だ。個人的な思い出では、小学校の女性教師がスバル360で通勤していて、また、父は友人のスバル360に4人乗りでバッグを抱えながらゴルフへ出かけていった。そのように時代を動かす1台であった。