“強盗犯”と鉢合わせ…被害男性が逃走図る車に“ひき逃げ”される一部始終が防犯カメラに　「軽傷なのが奇跡」　神奈川・寒川町

神奈川・寒川町の電気工事会社で、強盗犯が車の部品を盗み逃走中、男性を車ではねる事件が発生。その一部始終を防犯カメラが捉えた。被害男性は吹き飛ばされたが、幸いにも腕のかすり傷など軽傷で済んだという。警察は強盗致傷事件として捜査している。

車が男性はねゴロゴロと地面転がる様子

神奈川・寒川町の電気工事会社の防犯カメラに、逃走を図る強盗犯の車が男性をはね、ゴロゴロと地面を転がる様子が記録されていた。

被害に遭った男性は「あんな吹き飛ばされ方して『こんな軽傷なのが奇跡だ』と（医師に）言われた」と語った。

一体、現場で何があったのか。

車からフロント部分のほとんどのパーツ盗まれる

9月1日、まだ辺りが薄暗い午前4時半ごろ敷地内に現れた黒い車。

車の中から出てきた帽子をかぶった人物が、被害者の黒い車に狙いを定めたようだ。

帽子の人物は何度も往復し、次々と車から何かを運び出していく。

そこから約1時間がたち、辺りが明るくなり始めた。

その時被害に遭った男性は「事務所内で寝ていた。そのときに外でゴンゴン音がした。（起きてカメラの）モニター見たら、知らない男が僕の車の周りをうろちょろしてた」と話す。

男性はすぐに110番通報し、事務所の外に出ると、ちょうど車で逃げようとする犯人と鉢合わせ。

すると、強盗犯は車で男性をはねて逃げていった。

被害男性：

野生動物に近づくような感じでゆっくり歩いていったら、相手が思いっきりアクセルを踏んだ音が聞こえて、結局接触して転がった。

幸いにも、腕のかすり傷など軽傷で済んだという男性。

車から盗まれたのは車のフロント部分のほとんどのパーツだといい、被害男性は「『なぜ僕の車を狙ったんだ』と聞きたい」と話した。

警察は強盗致傷事件として捜査し、逃げた人物の行方を追っている。

