Aimerが2025年11月7日より劇場公開となる『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』の日本版主題歌を担当することが決定した。

(C) Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品で、2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作され、中国国内での興行収入は3.15億 人民元(約49億円)と大ヒットを記録している。

作品の本予告では、Aimerが歌う「Little Bouquet（読み：リトルブーケ）」の一部を先駆けて聴く事ができる。

◆ ◆ ◆

■Aimerコメント

わたし自身、シャオヘイと一緒にアニメから映画まで、「羅小黒戦記」の世界に一気にのめり込んでしまいました。

主題歌を担当できて光栄です。これを機に可愛いだけじゃないシャオヘイの冒険を、あなたも追いかけてみてください。

Aimer

◆ ◆ ◆

さらに、“羅小黒戦記の原点”となるWEBアニメシリーズが日本語吹替版のTVアニメとして10月より放送開始される。こちらはAimerの新曲「Pastoral」（読み:パストラル）が日本語吹替版の主題歌となる。

(C) Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

Aimerはこの2曲をタイトルに据えたニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」を11月12日（水）にリリースする。期間生産限定盤と通常盤の2形態となり、期間生産限定盤は「Little Bouquet」「Pastoral」2曲のミュージックビデオを収録したBlu-rayに加え、アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラストを使用した三方背スリーブケース＆ミニポスター付となる。アートワークやCD収録内容などは後日発表。

■ニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」

2025年11月12日（水）発売

予約 https://aimer.lnk.to/251112_PKG ・通常盤（CD）/ VVCL 2811 価格 1,430円（税込）

・期間生産限定盤（CD+BD）/ VVCL 2812-2813：価格 2,090円（税込）

【BD収録内容】

★「Little Bouquet」Music Video

★「Pastoral」Music Video

★アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラスト使用ミニポスター＆三方背ケース仕様

■『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』

2025年11月7日(金) 日本語吹替版＆字幕版同時公開 ・イントロダクション

師弟の運命を揺さぶる突然の試練

真実を求めて新たな冒険が始まる あらゆる世代を魅了した冒険ファンタジーがさらなる進化を遂げて帰ってくる。

前作で、心を交わしたシャオヘイとムゲンのその後が描かれる『羅小黒戦記２』が、日本語吹替版＆字幕版で同時公開決定！ 日本語吹替版では、黒猫の妖精・シャオヘイを花澤香菜、人間でありながら最強の執行人・ムゲンを宮野真守が演じるなど実力派キャストが集結。愛おしいキャラクターたち、疾走感のあるアクションとストーリー展開、すべてが一体となった心温まる冒険ファンタジー「羅小黒戦記２」。シャオヘイは新たな冒険の果てにどんな未来を選ぶのか--。 ・STAFF

監督 ：木頭、顧傑

副監督 ：周達煒、程暁榕、李根、鄭立剛

総作画監督 ：馮志爽

美術監督 ：呂屹峰、浩客

3D監督 ：周冠旭

撮影監督 ：梁爽

音楽 ：孫玉鏡

プロデューサー ：叢芳氷、曹紫建

制作会社 ：北京寒木春華動画技術有限公司

配給 ：アニプレックス

協力 ：面白映画 ＜日本語吹替版＞

音響監督 ：岩浪美和

音響制作 ：グロービジョン ・CAST(日本語吹替)

シャオヘイ ：花澤香菜

ムゲン ：宮野真守

ルーイエ ：悠木碧

ナタ ：水瀬いのり

ユーディ ：多田野曜平

リンヤオ ：山路和弘

シームーズ ：石田彰

チーネン ：諏訪部順一

キュウ爺 ：チョー

パンジン ：大塚芳忠

甲 ：榎木淳弥

乙 ：土屋神葉 日本語吹替版主題歌

Aimer「Little Bouquet」（SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.）