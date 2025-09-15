Aimer、映画『羅小黒戦記2』＆TVアニメ『羅小黒戦記』でW主題歌を担当。11月にシングルリリース
Aimerが2025年11月7日より劇場公開となる『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』の日本版主題歌を担当することが決定した。
『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品で、2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作され、中国国内での興行収入は3.15億 人民元(約49億円)と大ヒットを記録している。
作品の本予告では、Aimerが歌う「Little Bouquet（読み：リトルブーケ）」の一部を先駆けて聴く事ができる。
■Aimerコメント
わたし自身、シャオヘイと一緒にアニメから映画まで、「羅小黒戦記」の世界に一気にのめり込んでしまいました。
主題歌を担当できて光栄です。これを機に可愛いだけじゃないシャオヘイの冒険を、あなたも追いかけてみてください。
Aimer
さらに、“羅小黒戦記の原点”となるWEBアニメシリーズが日本語吹替版のTVアニメとして10月より放送開始される。こちらはAimerの新曲「Pastoral」（読み:パストラル）が日本語吹替版の主題歌となる。
Aimerはこの2曲をタイトルに据えたニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」を11月12日（水）にリリースする。期間生産限定盤と通常盤の2形態となり、期間生産限定盤は「Little Bouquet」「Pastoral」2曲のミュージックビデオを収録したBlu-rayに加え、アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラストを使用した三方背スリーブケース＆ミニポスター付となる。アートワークやCD収録内容などは後日発表。
■ニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」
2025年11月12日（水）発売
予約 https://aimer.lnk.to/251112_PKG
・通常盤（CD）/ VVCL 2811 価格 1,430円（税込）
・期間生産限定盤（CD+BD）/ VVCL 2812-2813：価格 2,090円（税込）
【BD収録内容】
★「Little Bouquet」Music Video
★「Pastoral」Music Video
★アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラスト使用ミニポスター＆三方背ケース仕様
■『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』
2025年11月7日(金) 日本語吹替版＆字幕版同時公開
・イントロダクション
師弟の運命を揺さぶる突然の試練
真実を求めて新たな冒険が始まる
あらゆる世代を魅了した冒険ファンタジーがさらなる進化を遂げて帰ってくる。
前作で、心を交わしたシャオヘイとムゲンのその後が描かれる『羅小黒戦記２』が、日本語吹替版＆字幕版で同時公開決定！ 日本語吹替版では、黒猫の妖精・シャオヘイを花澤香菜、人間でありながら最強の執行人・ムゲンを宮野真守が演じるなど実力派キャストが集結。愛おしいキャラクターたち、疾走感のあるアクションとストーリー展開、すべてが一体となった心温まる冒険ファンタジー「羅小黒戦記２」。シャオヘイは新たな冒険の果てにどんな未来を選ぶのか--。
・STAFF
監督 ：木頭、顧傑
副監督 ：周達煒、程暁榕、李根、鄭立剛
総作画監督 ：馮志爽
美術監督 ：呂屹峰、浩客
3D監督 ：周冠旭
撮影監督 ：梁爽
音楽 ：孫玉鏡
プロデューサー ：叢芳氷、曹紫建
制作会社 ：北京寒木春華動画技術有限公司
配給 ：アニプレックス
協力 ：面白映画
＜日本語吹替版＞
音響監督 ：岩浪美和
音響制作 ：グロービジョン
・CAST(日本語吹替)
シャオヘイ ：花澤香菜
ムゲン ：宮野真守
ルーイエ ：悠木碧
ナタ ：水瀬いのり
ユーディ ：多田野曜平
リンヤオ ：山路和弘
シームーズ ：石田彰
チーネン ：諏訪部順一
キュウ爺 ：チョー
パンジン ：大塚芳忠
甲 ：榎木淳弥
乙 ：土屋神葉
日本語吹替版主題歌
Aimer「Little Bouquet」（SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.）
■TVアニメ『羅小黒戦記』
2025年10月放送開始（※WEBシリーズの日本語吹替版）
STAFF
監督：木頭
脚本：木頭
副監督：顧傑、阿根、栗子、呆尾、小榕
作画監督：大爽
美術：盲眼
＜日本語吹替版＞
音響監督：岩浪美和／音響制作：グロービジョン
CAST(日本語吹替)
シャオヘイ：花澤香菜
シャオバイ：佐倉綾音／アゲン：潘めぐみ／シャンシン：鬼頭明里
ムゲン：宮野真守
＜STORY＞
黒猫の妖精・シャオヘイは、重傷を負い、
路頭に迷っていたところをロシャオバイ（羅小白）という少女に拾われる。
少女の姓をとり「ロシャオヘイ（羅小黒）」と名付けられ、共に暮らすことに。
少女と黒猫の出会いは、
さまざまな“不思議”を巻き起こしていく--。
